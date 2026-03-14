Siniestro vial en ruta 34

Un violento choque frontal entre un camión cargado con ripio y una camioneta Renault Kangoo se produjo esta mañana en la Ruta Nacional 34. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 7:56 en el sector conocido como Puente Río Negro, dentro de la zona rural de El Quemado.

Por causas que aún son materia de investigación, un camión Mercedes Benz 1114 que circulaba transportando ripio colisionó de frente contra una Kangoo en la que viajaban cuatro personas. El impacto fue de tal magnitud que requirió la intervención inmediata de múltiples fuerzas de seguridad y asistencia médica.

Fuentes oficiales confirmaron que los cuatro ocupantes del utilitario recibieron las primeras asistencias en el lugar por parte del personal del SAME, para ser derivados posteriormente al Hospital Paterson, donde permanecen bajo observación médica.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, Policía y Seguridad Vial, quienes llevaron adelante tareas preventivas fundamentales, incluyendo el corte momentáneo de la circulación en el tramo afectado, la desconexión de las baterías de ambos rodados para evitar riesgos de incendio y la limpieza de la calzada, que había quedado cubierta de restos del siniestro y ripio esparcido.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias exactas que derivaron en esta colisión frontal, mientras se espera un parte médico sobre el estado de salud de los heridos.