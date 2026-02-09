Robó, fue perseguido y entregado a la Policía

Robó el celular a un hombre que lo persiguió, redujo y entregó a la Policía.

De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, el episodio se registró ayer alrededor de las 13.30 en un restaurante ubicado en la intersección de las calles Iguazú y Santiago del Estero del barrio Cuyaya de la capital provincial.

En esas circunstancias, un sujeto aprovechó el descuido de un comensal y le sustrajo un teléfono celular. El damnificado se percató del ilícito y de inmediato inició una persecución.

El inculpado fue interceptado al intentar abordar un colectivo y tras una pelea, fue reducido.

En tanto, el sistema de monitoreo 911 alertó a los efectivos sobre una pelea en la vía pública y al constituirse, se entrevistaron con el hombre que relató lo sucedido y agregó que pudo reducir al malviviente de 26 cuando éste intentaba escapar en un colectivo.

El inculpado fue trasladado a la Seccional 4°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La correspondiente denuncia fue radicada, el celular restituido a su propietario y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.