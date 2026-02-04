Golpeó a su expareja y huyó antes de intervención policial

Un hombre golpeó ferozmente a su expareja, quien pudo escapar del domicilio y fue socorrida por sus vecinos. El inculpado escapó y es buscado por la Policía.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 1.15 en un sector de la localidad de Fraile Pintado.

Fue en esas circunstancias que un hombre se presentó en el domicilio de su expareja para retirar algunos bienes personales, sin embargo se tornó agresivo y atacó a la mujer con golpes de puño en la espalda, hasta reducirla.

Pese a las agresiones, la víctima logró reincorporarse y salió corriendo del inmueble, pero el irascible sujeto la persiguió y arrastró nuevamente al domicilio, donde continuó con el feroz ataque en diferentes partes del cuerpo.

La mujer pudo eludir los golpes una segunda vez, escapó de la vivienda y fue socorrida por una pareja de vecinos que la refugió en su casa, desde donde alertó a las autoridades.

Efectivos de la Seccional 40° se presentaron de inmediato en el lugar, pero el inculpado había emprendido la fuga.

La víctima fue asistida y trasladada a la dependencia policial, donde relató el episodio y al radicar la correspondiente denuncia solicitó medidas de protección, debido a que no es la primera vez que es agredida y teme por su integridad.

En el lugar, la mujer fue asistida por personal médico que constató las lesiones sufridas.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista.

Finalmente, los efectivos de la Seccional 40° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.