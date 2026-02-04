Secuestran estupefacientes y detienen a nueve personas

Una serie de operativos desplegados en distintos puntos de la provincia permitió la detención de nueve personas vinculadas a causas por narcomenudeo y el secuestro de más de 400 gramos de pasta base, marihuana, más de 6 millones 300 mil pesos, veinte teléfonos celulares, notebooks y un arma de fuego, entre otros elementos.

Si bien las autoridades dieron a conocer los resultados de los procedimientos ayer, los mismos se concretaron el pasado 29, 30 y 31 de enero en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña y en las ciudades de San Pedro y de Libertador General San Martín. Los operativos fueron coordinados por la Dirección General de Narcotráfico de la Policía de la provincia.

En el sector Tupac Amaru del barrio Alto Comedero de la capital provincial, efectivos de la Unidad Regional 7 desbarataron dos puntos de venta de estupefacientes.

Allí se logró la detención de dos mujeres y el secuestro de pasta base, balanzas de precisión, doce teléfonos celulares y más de 3 millones de pesos.

Mientras que en la ciudad de San Pedro, los efectivos de la Unidad Regional 2 dieron cumplimiento a órdenes judiciales y allanaron domicilios que funcionaban como puntos de venta de estupefacientes, en los barrios San Miguel y Loteo Arrayanal.

Como resultado hubo cinco personas detenidas e incautaron más de 130 envoltorios de pasta base, cocaína compactada y más de 1 millones 200 mil pesos.

En la ciudad de Libertador General San Martín, personal de la Unidad Regional 4 desplegó un operativo en los barrios Santo Tomás de Aquino y La Loma que derivó en la detención de un hombre y una mujer.

Además, los efectivos secuestraron cerca de tres mil dosis de pasta base, un millón 500 mil pesos y un rifle carabina calibre .22.

Al respecto, el jefe de la Policía de la provincia, Milton Sánchez, mencionó que "la lucha contra el narcomenudeo continúa sin descanso y es importante que se realicen las denuncias correspondientes. Nuestro objetivo es claro, clausurar definitivamente las bocas de expendio en los barrios".