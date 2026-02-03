Allanamientos, detenidos y secuestros por narcomenudeo

Los procedimientos se realizaron los días 29, 30 y 31 de enero, en la oportunidad se desplegó una serie de operativos coordinados por la Dirección General de Narcotráfico para desarticular centros de venta de estupefacientes en diversos puntos de la provincia, que incluyeron tareas de inteligencia y el uso de la fuerza pública con resultados positivos en Alto Comedero, San Pedro y Libertador General San Martín.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, se lograron incautar más de 3000 dosis de pasta base listas para ser comercializadas en calles de Alto Comedero, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín. Además, se secuestró cocaína de máxima pureza, marihuana y semillas.

Asimismo, se secuestraron 20 teléfonos celulares, tablets, notebooks y cámaras de seguridad; un rifle carabina calibre 22 con municiones y numerosos elementos de corte (balanzas, tijeras y platos con vestigios).

En base a lo actuado, se estimó la suma de seis millones trescientos mil pesos ($6.300.000) sumando moneda nacional y dólares.

Detalles de los operativos contra el narcomenudeo en Jujuy

En el caso de Alto Comedero, en el Sector denominado Tupac Amaru, la Brigada de la UR7 junto al CEOP desbarataron puntos de venta, secuestrando pasta base, balanzas, 12 celulares y más de 3 millones de pesos (incluyendo dólares), logrando aprehender a dos mujeres.

En tanto la Brigada de San Pedro de Jujuy desmanteló bunkers en los barrios San Miguel y Loteo Arrayanal, logrando incautar más de 130 envoltorios de pasta base, cocaína compactada y más de un millón doscientos mil pesos en efectivo, con un total de cinco personas detenidas.

Finalmente, la Brigada de la Unidad Regional N° 4 de Libertador General San Martín, con el apoyo de Infantería y la división Canes intervino en los barrios Santo Tomás de Aquino y La Loma; decomisando 300 dosis de pasta base, un rifle carabina calibre 22 y una suma aproximada al millón y medio de pesos. Dos personas resultaron detenidas en dichos operativos.