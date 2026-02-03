Joven volcó con su auto en la Puna y resultó ileso

Un joven de 27 años resultó ileso luego de volcar con su auto en la ruta nacional N° 9, a la altura de la localidad de Puesto del Marqués. El vehículo terminó en posición invertida y con daños materiales, a metros de la cinta asfáltica luego de atravesar el alambrado. El conductor, quien dio negativo en la prueba de alcoholemia, no requirió ser trasladado a un hospital.

El siniestro vial fue advertido el pasado domingo a la mañana, cuando los vecinos de la mencionada localidad de la Puna fueron testigos del violento despiste en la ruta 9.

A raíz de esto se comunicaron con la Policía, que dio aviso al Same. Minutos más tarde, el personal médico se constituyó en el escenario del incidente. Así fue cómo los profesionales médicos asistieron al conductor, un joven de 27 años que se identificó como personal de Gendarmería Nacional y que viajaba solo.

Para fortuna del único ocupante del Toyota Corolla de color blanco, no sufrió heridas que obligaran a trasladarlo a un hospital. Además, personal de seguridad Vial se encargó de practicarle la prueba de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

De acuerdo a la información policial, el automovilista circulaba en el sentido sur-norte, rumbo a la ciudad de La Quiaca para desempeñar sus tareas laborales. En ese contexto, por causas que son motivo de investigación el hombre perdió el control y comenzó a dar vuelcos que lo depositaron a varios metros al costado de la cinta asfáltica.

Debido a la violencia del incidente, el vehículo quedó en posición invertida y con serios daños materiales luego de atravesar el alambrado del campo aledaño a la ruta.

También intervino en el hecho el personal de la Seccional 16° de la localidad de Abra Pampa, quienes se entrevistaron con el conductor y llevaron adelante las actuaciones complementarias de acuerdo a las disposiciones del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Para finalizar, no fue necesaria una interrupción muy prolongada en la circulación de la ruta a la altura de Puesto del Marqués y las autoridades policiales permitieron que el automovilista retire el vehículo del lugar en el cual volcó.