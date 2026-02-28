Joven murió tras ser atacado a puñaladas en la vía pública

Un violento episodio generó conmoción en un barrio capitalino, donde un joven fue atacado a puñaladas y horas más tarde murió en el hospital "Pablo Soria". Un hombre fue detenido sindicado como el presunto autor del crimen.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró el pasado jueves alrededor de las 22.30 en la intersección de la avenida 1 de Mayo y la calle Guido Spano, en el barrio Belgrano.

En esas circunstancias, efectivos fueron alertados por el personal del 911 sobre una persona que habría sido apuñalada en la vía pública.

De manera inmediata una comisión policial de la Seccional 44° se dirigió al lugar, donde constató la presencia de personal del Same que realizaba tareas de reanimación a un joven de 29 años, que se encontraba tendido en el suelo con heridas sangrantes.

Luego de unos veinte minutos, el personal médico estabilizó al joven y lo trasladó de urgencias al hospital "Pablo Soria". Sin embargo, alrededor de las 23.45, se produjo el deceso debido a la gravedad de las heridas.

Mientras que en el lugar de los hechos, efectivos policiales se entrevistaron con testigos del episodio y tomaron conocimiento que la víctima habría sido herida con dos puñaladas en el tórax, por un hombre que se encontraba con su pareja. Tras el ataque, el inculpado y la mujer escaparon con dirección al pasaje 14 del sector barrial.

Según el testimonio de los testigos, el enfrentamiento entre la víctima y el victimario se habría producido por problemas de vieja data.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, en busca de evidencia que sea de interés para la causa. Asimismo, se solicitó un relevamiento de cámaras.

La misma fuente confió a este matutino que un hombre fue detenido, acusado como el presunto autor del crimen. Por lo tanto, en las próximas horas se espera que sea formalmente imputado y se dicte su prisión preventiva.

Por otra parte, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue Judicial del barrio Alto Comedero, donde tendrá lugar la autopsia para determinar las causales del deceso.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones, por directivas del representante fiscal.