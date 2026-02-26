Irrumpió en comercio, robó y fue detenido

Un joven irrumpió en un local comercial en plena madrugada, robó prendas de vestir y fue detenido. El accionar del inculpado quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 4.50 sobre un tramo de la calle Otero, en pleno centro de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el inculpado, de 27 años, dañó una chapa de ventilación ubicada en una vidriera e irrumpió en un local comercial. Allí, se apoderó de una gran cantidad de prendas de vestir, valuadas por el damnificado en 500 mil pesos, y escapó.

Las cámaras de seguridad del comercio captaron el momento exacto del ilícito y fueron aportadas a los efectivos policiales, lo que permitió identificar al protagonista, quien es tristemente conocido en el ámbito delictivo.

De manera inmediata personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 realizó rastrillajes por el sector y logró interceptar al inculpado, que caminaba con bolsas plásticas, en la esquina de la avenida El Éxodo y la calle Santa Bárbara del barrio Luján.

Pese a la resistencia, el protagonista fue trasladado a la Seccional 1°, donde se realizó la correspondiente requisa, en presencia de testigos, que derivó en el hallazgo de las prendas de vestir sustraídas.

Los bienes fueron secuestrados y restituidos a su legítimo propietario, quien radicó la correspondiente denuncia.

Mientras que el inculpado terminó alojado en la Seccional 1°, a disposición de la Justicia, y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.