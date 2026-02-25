Cayó el padre de dos de los líderes de “La Banda del Millón”

Un hombre con antecedentes penales y señalado por la Justicia como colaborador clave de la estructura de la denominada “La Banda del Millón” fue detenido ayer en el partido bonaerense de San Isidro, acusado de haber participado en un robo agravado cometido en noviembre pasado en la localidad de Martínez, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Hugo David Castillo, de 47 años y padre de Hugo Isaías y Elían Castillo San Martín, ambos líderes de “La Banda del Millón” y presos en un penal de La Plata.

El arresto ocurrió este miércoles en el marco de una causa por un robo ocurrido en noviembre pasado en una propiedad de la localidad de Martínez y que investiga el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, el mismo que tiene la causa de “La Banda del Millón”.

Según las fuentes, Castillo ofreció resistencia al momento de ser interceptado y debió ser reducido por varios agentes para colocarle las esposas. “Yo estoy ayudando a mi hijo”, habría manifestado mientras era inmovilizado en la vía pública.

La investigación se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en proceso el 29 de noviembre último en una vivienda ubicada en la calle Entre Ríos al 1700, en Martínez. Al arribar al lugar, los policías constataron que autores ignorados habían forzado la puerta de ingreso y una caja fuerte situada en el vestidor, aprovechando la ausencia de la propietaria, y sustraído dinero en pesos y dólares.

El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar un automóvil Ford Focus gris claro presuntamente utilizado en el hecho. A partir de esa pista, los detectives localizaron el vehículo en el barrio La Cava y establecieron que el titular registral tenía vínculos familiares con uno de los jefes de la organización investigada.

Tras montar una vigilancia encubierta en las inmediaciones del rodado, los efectivos observaron ayer al sospechoso abrir el automóvil y procedieron a su detención. En su poder secuestraron un destornillador tipo palanca, un par de medias que podrían haber sido utilizadas como guantes y binoculares.

De acuerdo con las fuentes, los hijos del detenido se encuentran alojados en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata y continúan bajo investigación por diversos hechos delictivos.