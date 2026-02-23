Detienen a una persona con estupefacientes y una balanza

Efectivos del Grupo Especial Motorizado (G.E.M. 3 y 5) dependientes de la D.A.T.O.P. desbarataron un punto de venta de drogas en pleno corazón de la ciudad. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Estadio 23 de Agosto, cuando el Centro de Monitoreo del 911 alertó sobre la presencia de un hombre que comercializaba estupefacientes en la intersección de calle Santa Bárbara y Avenida El Éxodo.

La rápida reacción de los motoristas permitió montar un operativo cerrojo en la zona. Al notar la presencia policial, el sospechoso, un hombre de 34 años vestido con indumentaria deportiva, intentó evadir el control refugiándose en la tienda oficial del estadio. Sin embargo, fue interceptado metros antes de lograr su cometido.

Ante el fuerte olor que emanaba de su mochila y su evidente estado de nerviosismo, los uniformados solicitaron la intervención de la Dirección General de Narcotráfico. Con la supervisión de la fiscalía de turno y en presencia de testigos civiles, se procedió al registro del bolso.

En su interior, los investigadores encontraron un total de 30 gramos de clorhidrato de cocaína y pasta base, así como también 39 gramos de marihuana. Además, se secuestró una balanza de precisión de las comúnmente utilizadas para fraccionar dosis, $14.350 en efectivo producto de la ilegal actividad y un teléfono celular.

El presunto dealer, quien tendría domicilio en el barrio Mariano Moreno, fue inmediatamente detenido y trasladado a la sede de la Dirección de Narcotráfico, donde quedó alojado a disposición de la justicia.