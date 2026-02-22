Niña de 11 años grave tras recibir un disparo en la cabeza

Un ataque con arma de fuego por un ajuste de cuentas en General Roca, provincia de Río Negro, dejó como saldo una menor de 11 años gravemente herida tras recibir un disparo en la cabeza. El hecho tuvo lugar el sábado a las 19 en la intersección de las calles Perito Moreno y Cardenales, donde vecinos comunicaron a las autoridades que se escucharon múltiples detonaciones. Aún buscan al sospechoso.

De acuerdo a la información policial, la llamada de alerta fue realizada por una mujer, quien informó que se escucharon varias detonaciones similares a disparos de arma de fuego en la zona mencionada durante la tarde del sábado. Por eso los uniformados acudieron de inmediato al domicilio señalado, ubicado en Perito Moreno al 3300, donde encontraron a los hijos de la familia que habita en el lugar, dos adolescentes y una niña. Estos fueron identificados como T.A.A. (14), A.D.D. (16) y M.D.A. (9).

Poco después, el hospital local confirmó que en el momento del ataque había una menor más, que fue la que terminó gravemente herida, identificada como A.J.H. (11), quien fue trasladada por su padre. La menor llegó al centro asistencial en estado gravísimo, con pronóstico reservado y un proyectil alojado en el cráneo.

La situación requirió intervención médica urgente, por lo que la cirugía se realizó durante la madrugada y, aunque fue exitosa, la víctima sigue en un estado delicado. Permanece internada en el hospital de General Roca, "Dr. Francisco López Lima".

Sin embargo, A.J.H. no fue la única persona lesionada. Durante la inspección en la casa afectada, se comprobó que M.D.A. presentaba en el brazo izquierdo una esquirla de vaina y requirió atención médica, por lo que intervino personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) y fue derivada al nosocomio local.

Los primeros exámenes en la vivienda permitieron constatar una importante cantidad de manchas de sangre dentro de la casa y varios impactos de proyectil en la puerta y en las paredes. El arma involucrada sería de calibre 9 mm, según los casquillos incautados. Un vecino relató que, tras escuchar cerca de diez detonaciones, salió de su domicilio y observó gritos provenientes de la vivienda atacada.

Cámaras de seguridad captaron un Volkswagen blanco desde el que se ejecutaron los disparos que hirieron gravemente a la menor. Al ingresar, vio a su vecina sosteniendo en brazos a su hija, quien sangraba profusamente en el rostro, mientras el padre de la menor detenía un taxi para llevarla al hospital.

Investigación

La investigación se inició bajo la intervención del fiscal de turno Gastón Rubiolo, quien se hizo presente en el lugar de los hechos alrededor de las 21.20 junto al Juez de Garantías Julio Vivot.

También participaron los comisarios inspectores González e Ítalo Freydoz, con efectivos de la Brigada de Investigación a cargo del Subcomisario Gastón García. Las actuaciones se iniciaron por abuso de arma de fuego.

La revisión de las cámaras de seguridad permitió observar un vehículo Volkswagen blanco con varios ocupantes, desde el cual se ejecutaron los disparos.

En el marco de la investigación, A.D.D. (hermano mayor de la menor herida) informó a las autoridades que días antes había tenido altercados y recibido amenazas de la familia N., domiciliada en Islas Orcadas al 4000, y de un joven identificado como D.I., residente en la calle El Jilguero entre Piedra Buena y Kennedy.

Según se supo, el adolescente, junto a un grupo de amigos, le habría robado a la familia N.. Por eso recibió amenazas y, finalmente, su familia sufrió el ataque como un ajuste de cuentas, en el que A.J.H. terminó con una bala en su cabeza.

Las diligencias incluyeron la requisa del joven A.D.D., en presencia del juez Vivot. Como resultado, se secuestró un teléfono celular iPhone 11 azul. Posteriormente, se realizó un allanamiento en la vivienda de Perito Moreno al 3300, donde se incautó una motocicleta Mondial LD 110 Max-AD junto con la cédula de identificación del vehículo, ambos relacionados a una causa por robo calificado.

La pesquisa continuó en el domicilio de Islas Orcadas al 4000, propiedad de L.N., donde se secuestró un teléfono celular Redmi. Luego, minutos pasada la medianoche, los efectivos se dirigieron a El Jilguero al 2000, donde residiría D.I. En ese lugar, no se halló ni al sospechoso, ni elementos relacionados con el ataque, pero en una habitación fue encontrada una bolsa de nylon con dos frascos de vidrio que contenían sustancia vegetal similar a marihuana y una balanza de precisión.

El narco test realizado sobre las sustancias incautadas determinó resultado positivo para marihuana, con un peso de 288 gramos en un frasco y 177 gramos en el otro, además de la balanza de precisión.

Las actuaciones continúan con múltiples líneas de investigación abiertas y una coordinación entre distintas áreas judiciales y policiales. Mientras intentan dar con el sospechoso, también se aguarda por la mejoría de A.J.H.