Familia jujeña sufrió el incendio de su casa

Una familia jujeña que reside en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, sufrió el incendio de su vivienda mientras se encontraban sus tres pequeños hijos. El siniestro sucedió en el predio conocido como antiguo Sitio Colombo. La rápida y decidida intervención de los vecinos permitió rescatar a tres niños de corta edad que se encontraban solos en el interior del inmueble. Fueron trasladados al hospital regional "Gobernador Ernesto Campos", de la capital fueguina.

La emergencia fue advertida días pasados por residentes del sector, un asentamiento de construcciones precarias, que observaron una densa columna de humo saliendo de la casa y no dudaron en actuar. Al constatar que en el interior había menores sin la presencia de adultos, ingresaron por sus propios medios y lograron sacar a dos de los pequeños antes de que el fuego se propagara.

Minutos después, personal del Cuartel de Bomberos Ushuaia, que acudió tras la alerta, arribó al lugar junto a efectivos de la Comisaría Segunda. En el interior encontraron a una niña de cuatro años que presentaba quemaduras en parte del rostro y en el brazo izquierdo.

La menor fue asistida de inmediato en el lugar y luego trasladada en ambulancia al hospital regional "Gobernador Ernesto Campos" para su atención, al igual que sus dos hermanitos, de 4 y 5 años, quienes fueron derivados por inhalación de monóxido de carbono.

Mientras tanto, los bomberos se abocaron a controlar el foco ígneo en medio de un escenario de alto riesgo. Dentro de la vivienda había varias garrafas, que debieron ser retiradas con urgencia ante el temor de una posible explosión por la elevada temperatura.

Posteriormente, la Policía logró establecer que los niños son hijos del propietario de la casa, un hombre de 39 años, quien no se encontraba en el domicilio al momento de iniciarse el incendio.

Una vez sofocadas las llamas, comenzaron las tareas periciales para determinar el origen del siniestro. En una primera inspección se detectó un foco en el sector de un calefactor sobre el cual se había colocado una manta para su secado. No obstante, de manera oficial, horas más tarde se informó que el incendio habría tenido su origen en una falla eléctrica.

El episodio generó profunda preocupación entre los vecinos, quienes permanecieron en el lugar siguiendo de cerca el operativo. Muchos expresaron su malestar por las condiciones habitacionales del sector, caracterizado por la cercanía extrema entre las viviendas y la ausencia de delimitaciones claras, factores que incrementan notablemente el riesgo de propagación del fuego ante cualquier incidente.