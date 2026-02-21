23°
21 de Febrero, Jujuy, Argentina
Policiales

Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido en el río Grande

Efectivos de distintas unidades especializadas realizan rastrillajes en la ribera del Río Grande para dar con el paradero de un hombre de 45 años que falta de su hogar desde el 16 de febrero.

Sabado, 21 de febrero de 2026 20:41

Un importante dispositivo de búsqueda se desplegó en las últimas horas con el objetivo de localizar a un hombre de 45 años cuya desaparición fue reportada el pasado 16 de febrero. El operativo, coordinado por distintas áreas de la fuerza de seguridad provincial, concentra sus tareas de rastrillaje en amplios sectores de la ribera del Río Grande.

Personal de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas, Bomberos, Caballería, la Unidad Regional N°1 y la Unidad Especial K-9 participan del operativo que abarca extensas zonas de la ribera, con recorridos minuciosos por senderos y accesos del área.

Según informaron fuentes oficiales, las tareas se desarrollan de manera coordinada entre las diferentes unidades intervinientes, con un fuerte compromiso humano ante la sensibilidad que demanda este tipo de intervenciones. Los efectivos continúan con los rastrillajes en la zona mientras se espera obtener novedades sobre el paradero del hombre desaparecido.

