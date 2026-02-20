Recuperan moto robada y detienen a dos personas

Efectivos recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída y detuvo a dos personas, en la ciudad de Palpalá.

Según fuentes consultadas, el hecho tuvo lugar días atrás cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8 obtuvieron información sobre el lugar donde podría encontrarse una motocicleta Honda CB190 denunciada como sustraída.

Tras un seguimiento, los uniformados se constituyeron en un sector del barrio Las Tipas donde interceptaron a dos sujetos que tenían la motocicleta en su poder. Al inspeccionar los datos del rodado, los efectivos constataron que se trataba del sustraído.

Por tal motivo, el vehículo fue secuestrado y los inculpados detenidos, trasladados a la sede policial interviniente.