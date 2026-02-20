23°
20 de Febrero,  Jujuy, Argentina
PRIMERA NACIONAL
empleo
corsos capitalinos
Ayuda escolar
Condenado
básquet
robos
Liga Jujeña
Paro Nacional
Seccional 17°
DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
Palpalá

Recuperan moto robada y detienen a dos personas

Tareas investigativas de la Policía permitieron dar con el rodado.

Viernes, 20 de febrero de 2026 00:00
SECUESTRO | VEHÍCULO QUE LOS INCULPADOS TENÍAN EN SU PODER.

Efectivos recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída y detuvo a dos personas, en la ciudad de Palpalá.

Según fuentes consultadas, el hecho tuvo lugar días atrás cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8 obtuvieron información sobre el lugar donde podría encontrarse una motocicleta Honda CB190 denunciada como sustraída.

Tras un seguimiento, los uniformados se constituyeron en un sector del barrio Las Tipas donde interceptaron a dos sujetos que tenían la motocicleta en su poder. Al inspeccionar los datos del rodado, los efectivos constataron que se trataba del sustraído.

Por tal motivo, el vehículo fue secuestrado y los inculpados detenidos, trasladados a la sede policial interviniente.

 

