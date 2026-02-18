Ingresó a una casa y amenazó a dos mujeres con un hierro

Un hombre violentó la puerta de un domicilio con una barreta de hierro, amenazó de muerte a las habitantes y al ser detenido intentó atacar a los efectivos, en la ciudad de Palpalá. El inculpado tenía una medida vigente de "suspensión de juicio a prueba".

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado lunes alrededor de las 5 sobre un tramo de la calle 18 de Noviembre del barrio Florida de la mencionada ciudad siderúrgica.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 30 años violentó la puerta de un domicilio utilizando una barreta de hierro y una vez adentro fue descubierto por dos mujeres, habitantes del inmueble, a quienes amenazó de muerte.

Paralelamente, un llamado telefónico alertó sobre el ilícito y una comisión de efectivos policiales del Grupo Motorizado de la Unidad Regional 8 se constituyó de manera inmediata.

Allí, el personal policial intervino rápidamente e interceptó al inculpado, quien lejos de concluir con el temerario escenario, opuso resistencia, intentó agredirlos y escapar.

Luego de un forcejeo, el malviviente fue desarmado, reducido y trasladado a la Seccional 23°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la barreta de hierro utilizada para delinquir, fue secuestrada.

Además en la dependencia policial, los efectivos ingresaron los datos del protagonista al Centro de Información y Análisis Criminal, donde constataron que registraba una medida vigente de "suspensión de juicio a prueba".

Las víctimas, en tanto, también se presentaron en la sede policial y radicaron la correspondiente denuncia.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 23° de la Unidad Regional 8, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.