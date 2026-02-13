Le incautaron la camioneta a un jujeño

Efectivos de la Policía de la provincia de Córdoba secuestraron una camioneta que era manejada por un hombre oriundo de Jujuy, en un control en la localidad de Morteros. El conductor no fue detenido, aunque sí trasladado a una dependencia para los trámites de rigor.

El ilícito sucedió días pasados por la mañana, cuando los uniformados cordobeses realizaban inspecciones a los vehículos en el mencionado núcleo urbano distante a 260 kilómetros de la capital provincial.

En ese contexto, en la esquina de las calles Marconi y España los agentes detuvieron el desplazamiento de una camioneta marca Toyota Hilux SW4, cuyo conductor era su único ocupante.

Así fue cómo los uniformados procedieron a identificar al automovilista, de 40 años y oriundo de Jujuy, para luego proceder a controlar el rodado.

De esta manera, mediante la base de datos policial se detectó que el vehículo tenía un pedido activo de secuestro solicitado por la Unidad Judicial Nº 4 de la ciudad de Córdoba.

Tras informarle la irregularidad al conductor, el mismo fue trasladado a una dependencia con jurisdicción en la zona del operativo para los trámites de rigor, mientras que la camioneta fue secuestrada por el personal de la Policía de Córdoba a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros para la continuidad de las investigaciones correspondientes.