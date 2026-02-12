Fiscalía busca identificar a dos posibles víctimas

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) llamó a una convocatoria para quienes tengan un familiar masculino desaparecido, para extraerle muestras de ADN y luego cotejarlas con las extraídas de la casa de Matías Jurado (38) durante el año pasado. El objetivo es poder descubrir si existieron una sexta y séptima víctima en el caso que conmovió a Jujuy durante 2025.

El anuncio lo hizo ayer a la mañana el fiscal regional Guillermo Beller en la sala de conferencias del MPA, en el centro capitalino. De esta manera, el denominado caso Matías Jurado vuelve a tener novedades en la previa a la futura elevación a juicio, que aún no tiene fecha. Lo que sí se conoce es que hasta el 4 de abril el acusado de cinco crímenes estará con prisión preventiva en la unidad penal de Gorriti.

"Nosotros, en la recolección de evidencia que se hizo en la casa de Matías Jurado, habíamos podido obtener el perfil genético de varias personas, cinco de ellas las víctimas, de algunos familiares que vivían en la casa y habían quedado abiertos de dos masculinos", comenzó Beller trayendo a la memoria cómo se descubrió a quiénes pertenecían los rastros. Se refiere a las víctimas confirmadas, Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60), Sergio Sosa (25), Jorge Omar Anachuri (68) y el empleado municipal Juan Carlos "San Martín" González (60). Por esa razón, Jurado está acusado de "homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, cinco hechos".

En ese contexto, Beller profundizó en que "en esta etapa procesal en la cual nos encontramos, queremos hacer este llamado para todos los familiares de personas desaparecidas que crean que puedan tener vinculación con este caso, se acerquen al edificio del MPA, cito en calle Urquiza 462, a partir de hoy (por ayer) hasta el 28 de febrero, en días hábiles de 8 a 13 horas. Los vamos a estar esperando para poder explicarles los requisitos de tipificación del perfil de ADN y poder, posterior a eso, tomarles las muestras, mandar a laboratorio y hacer ese cotejo para saber si efectivamente las personas que dejen sus muestras son parientes de los individuos que se encontró sangre, estos dos perfiles abiertos".

Al ser consultado sobre los requisitos, el fiscal regional prefirió no dar detalles al respecto para priorizar el encuentro para entrevistarse con los familiares de personas desaparecidas con anterioridad a la detención de Matías Jurado, a finales de julio pasado. Además, explicó el proceso que se realiza para identificar a los restos encontrados, el cual fue llevado adelante para conocer con nombre y apellido a cada una de las víctimas.

"Lo que queríamos hacer nosotros cuando recolectamos toda esta evidencia de aquella casa, sea de restos óseos como de hisopados que se ha levantado, lo primero que hay que determinar a través del estudio preliminar es si hay sangre, saliva o semen, básicamente. Nos dio positivo para sangre, armamos estos perfiles y, posterior a eso, vienen el cotejo que se hizo con las cinco víctimas porque entendíamos que las evidencias que habían en la investigación a eso apuntaban y fue positivo, de hecho", narró Beller.

Los últimos cotejos serán clave, porque "una vez cerrado, se podrá pasar a una etapa intermedia y esperar lo que es el debate de la causa Matías Jurado", aseguró el fiscal ante los medios de comunicación.

"Han quedado esos dos perfiles, que son de masculinos. Ahí vamos a empezar el cotejo de esta gente que desde el extranjero ya ha enviado muestras como otras personas que ya han dado las suyas. Queremos hacerlo todo de una sola vez para que no se escape nada y para cuando terminemos la investigación y lleguemos a debate, no tengamos que lamentar no haber seguido recabando información", remarcó el fiscal regional, en referencia también a una familia que desde otro país envió sus muestras.

La posible elevación a juicio de la causa y la declaración del acusado

Una de las preguntas que recibió el fiscal regional fue con respecto a la elevación a juicio de la causa caratulada como "homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, cinco hechos" contra Matías Jurado.

Ante esta requisitoria, Guillermo Beller explicó que "no es oportuno hablar de tiempo, porque también dependemos de la agenda de la Oficina de Gestión del Poder Judicial. Estamos en Investigación Penal Preparatoria, luego de estos cotejos de ADN para saber si sale alguna persona más que pueda estar individualizada con los perfiles de ADN, se seguirá investigando". A lo que agregó: "En caso negativo, vamos a cerrar la investigación".

La declaración de Jurado

En referencia a qué dijo el acusado de cinco crímenes ante el fiscal en cada una de las ocasiones que lo tuvo en frente, el funcionario respondió que "Matías Jurado ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa cinco veces, en las audiencias imputativas que hemos hecho. En cada una de ellas, él declaró pudiendo abstenerse de hacerlo conforme a su derecho constitucional. No sería correcto hablar de ampliación porque básicamente dijo lo mismo en cada una de ellas". Es decir, el imputado negó tener responsabilidad sobre las cinco muertes.

"Por supuesto que el Código Procesal Penal de nuestra provincia le permite hacerlo. Si él quiere declarar, simplemente tiene que decírselo a su abogado defensor que vela por sus derechos e intereses, o lo hace saber y se pide la audiencia. No lo ha hecho y llegaremos a debate para escucharlo nuevamente, si es que no decide él usar este derecho", recordó Beller.