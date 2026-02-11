Continúan las audiencias por el femicidio de Tamara Fierro

El juicio que investiga el femicidio de Tamara Fierro (29) tuvo ayer su segundo día de audiencias en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro. Se trata del caso que conmocionó a la localidad de Fraile Pintado, donde la joven desapareció entre el 23 y 24 de mayo de 2025 y sus restos fueron encontrados pocos días después en un basural cercano a la casa de uno de los imputados.

Así es cómo ante el tribunal en función de juicio llegan tres acusados. Uno de ellos es Jairo Guerrero (26), quien tiene la imputación más grave, "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)". Se trata de la persona que se hacía llamar "Diego Castro" y que residía en la casa de la calle Gurruchaga, en donde Fierro pasó sus últimas horas de vida. Los otros dos que comparecieron en el recinto judicial son Esteban Pérez y Maximiliano López, ambos investigados por "encubrimiento agravado".

Un total de 18 personas se presentaron a dar su testimonio en calidad de testigos, 10 por la mañana y el resto en la audiencia de la tarde, la cuarta desde que comenzaron los debates el pasado 4 de febrero. Todos estuvieron ante el tribunal conformado por los magistrados Pamela de las Cruces, presidente de trámite, junto a Alejandro Máximo Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, como vocales.

Por su parte el fiscal Ernesto Lían Resúa, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de Libertador General San Martín, fue quien instruyó la causa en la etapa de investigación y también se hizo presente en el recinto judicial. Con respecto a la defensa, los letrados Juan Pablo Gomar y Federico Llermanos asesoran a los tres imputados que tiene la causa, los cuales llegan a esta instancia con prisión preventiva en la unidad penal de Gorriti.

Mientras que la querella en representación de la familia de Fierro es ejercida por las letradas Mariana Vargas, Silvana Llanes y Alejandra Cejas. Además, cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

Testimonios de los familiares y amigos de los tres acusados

TRIBUNAL | MÁXIMO GLOSS, PAMELA DE LAS CRUCES Y JUAN CABEZAS HAMETTI.

Ayer se llevaron adelante la tercera y cuarta audiencia de un total de seis. La primera de la jornada comenzó alrededor de las 8.40 y por disposición del Poder Judicial El Tribuno de Jujuy no pudo estar dentro del recinto judicial. No obstante, este diario supo que prestaron su declaración testimonial familiares y amigos de los tres acusados.

Una de las presencias esperadas fue la de Karina Castro, madre el imputado Jairo Guerrero, y que fue señalada por la familia Fierro como posible cómplice de su hijo, ya que todo lo ocurrido fue en la casa en la cual residía. Cabe aclarar que declaró como testigo y no como imputada en la causa.

Según fuentes cercanas a la investigación, la progenitora del acusado de femicidio no fue contundente a la hora de asegurar o no la presencia de Tamara Fierro en su domicilio los días 23 y 24 de mayo de 2025. Alegó no estar atenta a los horarios y que esa razón no le permitía situar a la víctima en su domicilio.

Castro no declaró sola, también lo hicieron su hijo y su pareja, padrastro del acusado. El primero aludió haber estado en las fiestas patronales de Fraile Pintado. Cabe recordar que los 24 de mayo, en la religión católica, se conmemora a María Auxiliadora. En ese contexto, el hombre aseguró ante el tribunal que no tenía conocimiento de la presencia de Fierro en la casa junto a su hermano.

Sin embargo, el padrastro de Guerrero y el progenitor de Esteban Pérez, otro de los imputados, se abstuvieron a declarar en contra de sus familiares. Un recurso totalmente legal, por lo que no habrá perjuicio del accionar de ambos testigos.

Este diario también pudo saber que un grupo de allegados a Guerrero se presentaron ante los magistrados para narrar que conocían al acusado porque era quien los proveía de estupefacientes.

Por último, un testigo habló de manera remota desde la provincia de Mendoza, en donde reside por cuestiones laborales, asegurando que con la víctima tenía una relación de tipo informal y que la frecuentaba. No obstante, cobra relevancia que cuando se comunicó con Fierro para verse ese fin de semana, ella contestó que estaba en la casa de Guerrero. Además, dio un detalle inquietante, la notó con una voz rara.

Tras los testimonios de los testigos propuestos por las defensas de Guerrero, López y Pérez, se puede inferir la estrategia de intentar posicionar la versión de que Guerrero y Fierro se vieron ocasionalmente ese fin de semana y que no tenían un vínculo preexistente.