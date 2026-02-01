Sustraía encomiendas, fue descubierto y aprehendido

Un hombre fue detenido luego de irrumpir en un depósito de una empresa de envíos, ser descubierto robando encomiendas y protagonizar una persecución, en la ciudad de Perico.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 10.20 sobre un tramo de la avenida San Martín, en la ciudad mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que un hombre irrumpió en un depósito de una empresa de envíos y mientras sustraía encomiendas, fue sorprendido por un empleado del lugar.

Al ser descubierto, el inculpado emprendió la fuga y protagonizó una persecución que llegó hasta la intersección de las calles Alberdi y 25 de Mayo, donde fue reducido por el trabajador y un efectivo policial que se percató del episodio.

Al momento de ser interceptado, el inculpado tenía una encomienda, que fue secuestrada por las autoridades, y opuso resistencia.

Posteriormente el protagonista fue trasladado a la Seccional 21°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El empleado de la empresa de envíos, en tanto, radicó la corresponden denuncia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó entrevistarse con testigos del hecho, las imágenes de una cámara de seguridad que grabó el ilícito y que las actuaciones complementarias queden a cargo de la Seccional 21°.