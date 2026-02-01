Intentó arrojar de un 3º piso a su expareja y fue detenido

Un violento sujeto de 31 años que intentó asesinar a su expareja, fue detenido tras una cinematográfica persecución y fue puesto a disposición de la Justicia.

El hecho se registró la madrugada de ayer, alrededor de las 4.30, en el tercer piso de un inquilinato de la avenida Dorrego, en la zona de la exterminal de la capital provincial.

En esas circunstancias, el hombre ingresó por la fuerza al inmueble donde reside su expareja y su hija de dos años y atacó a golpes a la mujer.

Según el relato de la víctima en la sede policial, el hombre la tomó del cuello y en reiteradas oportunidades intentó arrojarla del tercer piso del inmueble.

Los gritos desesperados de la mujer, alertaron a los vecinos que de inmediato llamaron al sistema de emergencia 911 y ante esta situación, el cobarde sujeto huyó del lugar.

Los efectivos policiales se entrevistaron con la víctima y con la descripción de cómo estaba vestido el inculpado, iniciaron un recorrido preventivo y a pocas cuadras del lugar, lograron individualizarlo.

El sujeto emprendió la huida por las escalinatas que conectan ese sector con el barrio Alto Gorriti, luego descendió y en un tramo de la calle Campero del mencionado sector barrial, lograron detenerlo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Pública de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del hombre de 31 años.

En tanto, la víctima de 42 años fue examinada por el médico policial y trasladada a la sede policial, donde realizó la correspondiente denuncia.

Allí se dispuso que el hombre quede detenido en la Seccional 2º del barrio Gorriti y además se pudo establecer que sobre el protagonista, pesaban varias denuncias por violencia de género, por lo que se agrava su situación procesal.