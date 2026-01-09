Recuperan motocicleta que fue denunciada como robada

Efectivos del Grupo Garra, de la Unidad Regional 6 de Perico, logró recuperar una motocicleta con pedido de secuestro.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles pasado en el barrio 12 de Octubre de la ciudad de Monterrico.

En esas circunstancias, los efectivos realizaban recorridos preventivos e interceptaron a un joven que circulaba a bordo de un rodado de alta cilindrada, sin la placa patente correspondiente, lo que motivó una inmediata verificación de datos para garantizar el orden público.

De inmediato el personal policial procedió a consultar el estado del vehículo en los sistemas informáticos Siccop y Ciac, y tras el cotejo de los números de motor y chasis del rodado marca Honda XR de 250 cc de cilindradas, se confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por el delito de robo, denunciado el pasado 26 de diciembre de 2024 en la jurisdicción de la Comisaría Seccional 55° de Los Perales.

Ante esta situación, los uniformados actuaron con celeridad para resguardar el bien patrimonial y trasladarlo a la unidad policial.

Finalmente, el sujeto de 27 años quedó alojado en la Seccional 29° de Monterrico, donde se iniciaron las actuaciones sumarias de prevención de oficio bajo las directivas de las autoridades competentes. La labor del personal interviniente permitió no solo retirar de circulación un vehículo de procedencia ilícita, sino también avanzar en el esclarecimiento de un hecho delictivo