Recapturan a evadido de la Seccional de Abra Pampa

Personal de la Brigada de Investigaciones de la ciudad fronteriza de La Quiaca logró este miércoles la recaptura de un hombre oriundo de la provincia de Salta, requerido por el delito de "abuso sexual con acceso carnal y amenazas" , quien se encontraba prófugo desde septiembre del año pasado.

Según pudo saberse, la recaptura fue el resultado de una labor de investigación y rastrillaje coordinada entre la unidad quiaqueña y efectivos de la Seccional 16º de la ciudad de Abra Pampa.

La detención se produjo en un tramo de la ruta provincial Nº 11, a la altura de la localidad puneña de Casabindo, en el departamento de Cochinoca.

El imputado, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga y opuso resistencia durante la aprehensión, siendo finalmente reducido por los efectivos.

Posteriormente fue trasladado hasta dependencias policiales con una fuerte custodia.

Fuentes cercanas a la investigación, dieron cuenta que el peligroso individuo se había dado a la fuga en septiembre último, desde la comisaría abrapampeña

Por causas que se tratan de establecer, logró evadir el arresto y desde entonces era intensamente buscado. La Justicia jujeña dispuso diligencia procesales a los efectivos de establecer responsabilidades al personal de la Seccional 16, por la evasión del causante.

Cabe mencionar que la orden de recaptura fue impulsada por el agente fiscal del Ministerio Público de la Acusación de La Quiaca, Alberto Mendivil, a pedido del Juzgado de Garantías de la Ciudad Judicial de la Provincia de Salta.

Sobre el inculpado, por quién pesaba un pedido de detención vigente, luego de que se fugara el 5 de septiembre de 2025 de la Seccional 16° de la ciudad puneña de Abra Pampa.