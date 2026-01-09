21°
Gorriti

Destrozó un parabrisas

Se apoderó de las pertenencias y fue detenido.

Viernes, 09 de enero de 2026 00:00
CALLE SAN ANTONIO | DONDE SE PRODUJO EL HECHO.

Un hombre fue demorado luego de haber destrozado el parabrisas de una camioneta, con intenciones de apoderarse de las pertenencias que habían en su interior.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, cuando el personal policial del Centro de Gestión de la Unidad Regional N°1 recepcionó el ilícito a través del sistema de emergencia 911.

De inmediato los efectivos se dirigieron a calle San Antonio esquina Éxodo del barrio Gorriti de la capital jujeña, donde observaron el vehículo en cuestión, el cual presentaba el vidrio del conductor violentado.

Los efectivos realizaron diversos recorridos y en esas circunstancias individualizaron al protagonista sobre calle Éxodo quien intentaba vender algunos objetos, por lo que el personal policial procedió a la demora del mismo trasladándolo hacia la dependencia policial.

No obstante, se realizó la requisa del vehículo a fin de ubicar al propietario, quedando el rodado bajo consigna policial hasta nueva disposición.

 

