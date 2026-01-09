Camionero jujeño protagonizó un violento siniestro vial

Un siniestro vial ocurrido el miércoles pasado en horas de la mañana, encendió la preocupación en el noroeste de la provincia de San Luis.

Un automóvil fue colisionado por un camión que conducía un hombre oriundo de nuestra provincia, en un hecho ocurrido sobre la ruta nacional Nº 20 y terminó volcado sobre la banquina. Pese a la violencia del impacto, las personas involucradas solo presentaron lesiones leves.

Según informó la Comisaría Distrito 14° de San Francisco del Monte de Oro, el hecho se registró alrededor de las 7, a la altura del kilómetro 362 de la ruta nacional 20.

En ese momento, un automóvil marca Volkswagen Polo circulaba de oeste a este. El vehículo era conducido por un hombre de 52 años, quien viajaba acompañado por su esposa, de 45 años, y su hijo de 7. La familia, con domicilio en Maipú, provincia de Mendoza, se desplazaba con normalidad por ese tramo de la ruta, cuando de manera repentina el auto fue impactado desde atrás por un camión marca Scania R410 con semirremolque.

El transporte de carga circulaba en la misma dirección y era conducido por un hombre de 37 años, con domicilio en la provincia de Jujuy. El choque fue directo en la parte trasera del automóvil y no dio margen a maniobras defensivas.

A raíz del impacto, el Volkswagen Polo salió despedido hacia la banquina. En pocos segundos, el vehículo perdió estabilidad, dio varios tumbos y terminó volcado con las cuatro ruedas hacia arriba. La escena fue impactante para quienes transitaban por la zona a esa hora de la mañana.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar por el personal policial, el conductor del camión habría manifestado que se quedó dormido al volante, lo que habría provocado el siniestro vial.

Esta versión fue incorporada a las actuaciones iniciales, aunque las causas del accidente quedaron sujetas a la investigación correspondiente.

El tránsito se vio parcialmente afectado durante varios minutos, mientras se asistía a los involucrados y se aseguraba la zona para evitar nuevos incidentes.

Tras el vuelco, se activó un rápido operativo de emergencia. Al lugar acudieron ambulancias de los hospitales de las localidades puntanas de Luján y de San Francisco del Monte de Oro, además de personal sanitario del centro de salud de "La Tranca".

Los profesionales de la salud brindaron las primeras atenciones a los ocupantes del automóvil y al conductor del camión. Todos fueron examinados en el lugar del hecho, siguiendo los protocolos habituales para este tipo de accidentes.

A pesar de la violencia del choque y del vuelco, se constató que ninguno de los involucrados presentaba heridas de gravedad. Solo se registraron golpes leves y algunas contusiones, por lo que no fue necesario el traslado a centros hospitalarios para una atención más compleja.

Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito, relevar testimonios y realizar las pericias iniciales que permitan reconstruir la mecánica del accidente. La ruta nacional Nº 20 es una vía de circulación frecuente para vehículos particulares y camiones, especialmente en horarios tempranos.

Desde la fuerza policial recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución, respetar los tiempos de descanso y mantener la atención al volante, en especial en trayectos largos.

El hecho volvió a poner en foco los riesgos asociados a la conducción en rutas y la necesidad de una conducción responsable.