Se deshizo de marihuana e intentó darse a la fuga

Un hombre de 37 años fue demorado por los efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4, de la ciudad de Libertador, tras un operativo de prevención.

El hecho se registró el martes pasado en un sector del barrio San Francisco de la mencionada ciudad, cuando los efectivos circulaban por una vivienda abandonada, observaron maniobras sospechosas por parte del sujeto, quien al notar la presencia del móvil policial intentó descartar un envoltorio entre la maleza.

Al realizar una inspección en la zona, se halló un envoltorio de plástico que contenía una sustancia vegetal verde amarronada, lo que motivó la inmediata solicitud de presencia de la Brigada de Narcotráfico de Ledesma. Una vez en el sitio, los especialistas confirmaron que se trata de marihuana, dándose inmediata participación al Ayudante Fiscal de turno para labrar las actuaciones de rigor por infracción a la Ley de Estupefacientes.