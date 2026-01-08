Atacó a puñaladas a un hombre y luego se entregó

Un hombre de 33 años fue atacado a puñaladas mientras dormía en la vía pública y por el hecho un hombre se entregó a la policía.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró ayer, alrededor de las 13.30, en un tramo de la avenida Comandante Espora, cerca del predio conocido como las canchas de veteranos, de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, la víctima dormitaba en inmediaciones de ese sector y fue despertado de una patada en la cabeza y cuando quiso reaccionar fue atacado con un arma blanca en los brazos.

Siguiendo el relato de la víctima, intentó huir de la escena y fue alcanzado por uno de sus agresores, quien le asestó otras tres puñaladas que impactaron en su glúteo derecho, para luego darse a la fuga.

Personal del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 6 que tienen el predio en ese lugar, observaron a la víctima tendida en el piso y de inmediato alertaron al sistema de emergencia Same 107, quien trasladó al hombre de 33 años a la guardia del hospital "Arturo Zabala".

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que la víctima manifestó a los efectivos que cumplen servicio de guardia en el nosocomio local, que reconoció a sus atacantes y que con uno de ellos, tendría viejos resquemores.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, habilitado en la feria judicial, quien solicitó como primera medida las imágenes de las cámaras de seguridad, para avanzar con la investigación.

Mientras los efectivos de la Unidad Regional 6 estaban abocados a dar con el paradero de los protagonistas, un hombre se hizo presente en la Seccional 21º del barrio Facundo Quiroga de la ciudad comercial, manifestando haber sido quien atacó a puñaladas a un hombre en la vía pública.

De inmediato, el representante fiscal solicitó la inmediata detención del protagonista y se aguardaba el parte médico que revele el estado de salud de la víctima, para caratular el hecho e imputar al hombre demorado. Los efectivos de la Seccional 21º quedaron a cargo de las actuaciones.