Un hombre fue alcanzado por un rayo y falleció en el instante

Un jujeño con residencia en la provincia de Buenos Aires falleció de manera instantánea e impactante tras ser alcanzado por un rayo, en un hecho ocurrido el sábado al mediodía, en inmediaciones de un paraje cercano a la casa de un familiar.

El trágico episodio se registró en la comunidad del Casti, departamento de Yavi, a unos 17 kilómetros de la ciudad de La Quiaca.

Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 13:20, cuando un hombre de 32 años, se encontraba transitando por la zona junto a su pareja, una mujer de 25 años. Ante el repentino inicio de precipitaciones y truenos, la pareja buscó resguardo, pero el hombre fue alcanzado directamente por una descarga eléctrica.

Personal policial arribó al lugar tras recibir un llamado telefónico. Al llegar, junto al móvil de salud, hallaron el cuerpo de la víctima tendido en la falda de un cerro, a un kilómetro de la ruta provincial N° 68, en las cercanías de la escuela primaria de la zona.

Las primeras pericias realizadas en el lugar permitieron observar que el hombre portaba una cadena metálica en el cuello y presentaba quemaduras visibles en la región del pecho, características compatibles con el impacto de un rayo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital "Jorge Uro" de la ciudad fronteriza de La Quiaca, donde el examen cadavérico confirmó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por fulguración (impacto de rayo).