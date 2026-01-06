Recuperan una moto que tenía pedido de secuestro

El personal de la Unidad Policial Ciclistica de Acción Rápida (Upcar) de la ciudad de Perico, secuestró una motocicleta marca Honda de 110 cc de cilindradas que presentaba pedido de secuestro activo.

Intervino la Unidad Policial Ciclistica de Acción Rápida (Upcar) de la Unidad Regional 6, de la ciudad de Perico.

El hecho tuvo lugar ayer en horas de la mañana, mientras los efectivos realizabam tareas de prevención y búsqueda de personas en el sector de la Feria Mayorista.

La intervención se produjo sobre la calle 20 de Julio, luego de que los efectivos divisaran un motovehículo en estado regular y sin chapa patente, lo que motivó una consulta inmediata al sistema informático policial para verificar su procedencia legal.

Una vez que se entrevistaron con la conductora y tras consultar los datos del motor y cuadro a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), el operador de turno informó que el vehículo registraba una medida vigente de secuestro por robo.

En el mismo lugar, se identificó a la conductora, una mujer de 36 años, a quien también se le realizó la consulta de antecedentes personales, arrojando resultado negativo para detención, aunque se procedió al traslado preventivo de las actuaciones.

Finalmente, el rodado fue trasladado a la Seccional 21º con la colaboración de una unidad móvil del Comando, donde quedó a disposición de la Justicia para los trámites de rigor.

La conductora y el vehículo quedaron alojados en la dependencia policial pertinente para establecer las responsabilidades del caso, destacando una vez más el constante patrullaje preventivo que realiza la fuerza de seguridad en las zonas comerciales de la ciudad de Perico.