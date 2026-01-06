Atacó a puñaladas al novio de su expareja

Un hombre es intensamente buscado por los efectivos de la Unidad Regional 2 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, luego de irrumpir en la vivienda de su expareja y atacar a puñaladas al novio de ésta.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la mañana del domingo pasado en un inmueble de las 36 Viviendas de la localidad de La Esperanza.

En esas circunstancias, la pareja se encontraba durmiendo y fueron despertados cuando un hombre de 32 años ingresó a la vivienda sin autorización y se abalanzó sobre el novio de su expareja, atacándolo con golpes de puños en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

En un momento determinado, la víctima logró eludir los ataques y en el momento que la pareja logró sacar al agresor de la habitación, este extrajo entre sus prendas de vestir un arma blanca y empezó a tirar "puntazos", uno de ellos impactó en la mano de la víctima, provocando una profunda herida.

La pareja pidió ayuda a un vecino, quien los trasladó en su vehículo particular a la guardia del hospital "Guillermo Páterson", donde fue asistido y quedó alojado en la sala de Observaciones.

Los efectivos de la Seccional 25º de La Esperanza tomaron conocimiento del hecho y una vez que se dirigieron al lugar, se entrevistaron con la víctima, quien relató la terrible escena y las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona y alertaron a todas las unidades operativas, para tratar de dar con el responsable, pero hasta el momento con resultados negativos.

Sin embargo, minutos después del ataque, la mujer recibió un mensaje de texto a través de Whatsapp, donde su expareja le escribió "ahora van a ver, voy a buscar un fierro y los voy a hacer desaparecer".