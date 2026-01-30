Un hombre intentó agredir con un machete a policías

Un hombre tristemente conocido en el ámbito delictivo en la localidad de Yuto, fue detenido luego de protagonizar una violenta secuencia, donde amenazó a dos mujeres e intentó atacar con un machete a los efectivos policiales.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del miércoles pasado en un sector céntrico de la mencionada localidad.

En esas circunstancias, los efectivos policiales realizaban recorridos preventivos por un sector de la avenida Sarmiento, cuando observaron al protagonista, quien ante la presencia policial, de su mochila extrajo un machete y los amenazó.

De inmediato los efectivos detuvieron la marcha del móvil y el inculpado emprendió la huida, luego de arrojar un cascote a los auxiliares de la Justicia.

El inculpado irrumpió en una vivienda y luego de amenazar con el mismo machete a la propietaria, trepó por los techos, con la intención de esconderse, hasta llegar a la vivienda contigua, donde también amenazó con el arma blanca a la propietaria.

Momentos muy tensos se vivieron en esa zona céntrica de la localidad de Yuto, donde los efectivos solicitaron refuerzos para aprehender al irascible sujeto.

Minutos más tarde, al verse rodeado, el protagonista salió de la vivienda donde pretendía esconderse y esgrimiendo el machete, se abalanzó sobre uno de los efectivos policiales, con la clara intensión de agredirlo en el rostro.

Los policías realizaron disparos con balas de goma y algunas de ellas impactaron en las piernas del hombre de 40 años, quien fue inmediatamente reducido, desarmado y trasladado a la sede policial.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la inmediata detención del protagonista, luego de ser examinado en el nosocomio local.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el violento sujeto fue imputado por la presunta autoría de "atentado, amenazas con arma blanca y resistencia a la autoridad".