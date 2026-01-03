Detenido tras asesinar a un joven de una puñalada

El primer día del año en la localidad chaqueña de General San Martín estuvo marcado por una salvaje pelea que terminó en el crimen de un joven de 28 años que se enfrentó a cuchillazos con otro de 23 durante los festejos por el inicio del 2026.

El hecho ocurrió cerca de las siete de la mañana de este jueves en el predio turístico Laguna El Tigre, ubicado sobre la ruta provincial N°90, donde muchos jóvenes se reunieron para celebrar. La Policía se acercó hasta allí tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona gravemente herida frente al sector de los baños del complejo.

Al llegar, los agentes encontraron a la víctima, identificada como Diego Raúl Gauna, tendida en el suelo, sin signos vitales y con una herida punzocortante en la zona izquierda del torso. Personal médico confirmó poco después su fallecimiento.

La causa por homicidio quedó en manos de la fiscal en turno Andrea Langellotti, de la Fiscalía de Investigación Penal N°2. Mientras el cuerpo de Gauna fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, personal del Gabinete Científico del Poder Judicial trabajó en la escena del hecho recolectando pruebas.

En el lugar secuestraron un cuchillo de unos 23 centímetros con manchas rojizas, un cigarrillo manchado y una gorra. También se incautaron un auto Volkswagen Gol blanco, una moto Motomel Blitz azul con gris, una billetera con documentos de la víctima y varias conservadoras con envases de bebida vacíos.

Aunque en los rastrillajes posteriores solo se halló un arma blanca, tanto la víctima como el agresor tuvieron cuchillos en su poder al momento del enfrentamiento. Esto quedó en evidencia en un video que rápidamente circuló en redes sociales.

En las imágenes, tomadas por un testigo que pasaba en vehículo, se ve a los dos jóvenes desafiándose entre insultos tras un primer encontronazo. Inmediatamente después se lo observa a Gauna levantarse la remera y dejar a la vista una herida en la zona intercostal, junto a un abundante sangrado.

La víctima retrocedió unos pasos, dio la vuelta y se alejó caminando, mientras varios presentes grababan o simplemente miraban la escena sin intervenir ni auxiliar al herido. Luego, se desvaneció y cayó al suelo.

En otra filmación unos minutos más tarde, ya con la presencia de policías en el lugar y a la espera de la llegada de una ambulancia, Gauna ya permanecía inmóvil. "No reacciona", decía desesperada y entre lágrimas la joven que lo acompañaba.

Luego de tomarle declaración a los testigos y analizar los videos, las autoridades identificaron al sospechoso de 23 años, quien quedó a disposición de la Justicia y se esperaba su declaración indagatoria.