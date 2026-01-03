Bárcena: son cuatro los heridos

El choque ocurrido en la cuesta de Bárcena durante la tarde del año nuevo, dejó a cuatro personas hospitalizadas con heridas de diferentes consideraciones. Una de ellas permanece alojada sala de terapia intensiva del hospital "Pablo Soria".

Hay que recordar que el episodio sucedió alrededor de las 17 sobre la ruta nacional N°9, a la altura de la localidad de Bárcena.

Fue en esas circunstancias que un automóvil Renault Fluence, con cuatro ocupantes a bordo, que se dirigía hacia la ciudad de Maimará intentó sobrepasar a un vehículo, pero terminó por chocar contra un Nissan, en el que iba una pareja, que se desplazaba en dirección a la ciudad capital.

A raíz del impacto, todos los protagonistas tuvieron que ser trasladados al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña tras sufrir heridas de diferentes consideraciones.

Con el correr de las horas, se estableció que dos personas fueron dadas de alta. En tanto, cuatro permanecen hospitalizadas, tres que circulaban en el Renault y una mujer de 76 años, pasajera del otro vehículo, está en terapia intensiva.

Personal de Seguridad Vial sometió a un test de alcoholemia a los conductores protagonistas, cuyos resultados fueron negativos