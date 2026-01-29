Se investiga un presunto femicidio

La localidad tucumana de Taco Ralo se vio conmocionada ayer por la mañana debido al hallazgo de dos personas sin vida en el interior de una vivienda. El hecho es investigado por la Justicia como un presunto femicidio, tras el cual el hombre se habría quitado la vida.

Según informaron los medios de comunicación de Tucumán, la víctima fue identificada como Luisa Elizabeth Mendoza, de 50 años, con domicilio en San Pedro de Guasayán, provincia de Santiago del Estero. Mientras que el otro cuerpo corresponde a Orlando Vicente Albornoz, de 60 años, domiciliado en calle Libertad sin número de Taco Ralo, lugar donde se produjo el hallazgo.

El macabro hecho fue advertido alrededor de las 8.50 de ayer, cuando una hermana del hombre se presentó en una dependencia policial manifestando no tener noticias sobre el paradero de su familiar. Además, ante las autoridades policiales expresó su temor de que hubiera cometido algún hecho contra su expareja, de quien se encontraba separado desde diciembre pasado.

Ante esta situación, los uniformados se dirigieron de inmediato al domicilio indicado. Fue entonces que al ingresar a una de las habitaciones de la vivienda, encontraron los cuerpos de ambas personas.

Finalmente, para preservar el escenario del hecho se dispuso un perímetro de seguridad en el lugar y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Graves Delitos. La misma quedó a cargo de las actuaciones para avanzar con la investigación y determinar con precisión las circunstancias del trágico episodio. La principal hipótesis es que el hombre asesinó a su expareja y luego atentó contra su propia vida.