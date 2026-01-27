Falleció el motociclista que fue embestido

Un joven motociclista que el viernes de la semana pasada había protagonizado un siniestro vial en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña, cuando circulaba junto a su pareja embarazada, falleció a raíz de las graves heridas que tenía.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el siniestro vial ocurrió alrededor del mediodía, en la intersección de la avenida Forestal y calle García de Río, del mencionado sector barrial.

En esas circunstancias, la pareja circulaba a bordo de una motocicleta marca Gilera SMX de 200 cc de cilindradas y por causas que se tratan de establecer, fueron embestidos por el conductor de un camión marca Foton Auman Estm 270 de color blanco, conducido por un hombre de 47 años.

A raíz del violento impacto, los motociclistas salieron despedidos y quedaron gravemente heridos tendidos en el suelo. Personal del Same trasladó de inmediato a las víctimas al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña y quedaron alojados en la sala de cuidados intensivos, con el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal grave.

El reporte médico del nosocomio cabecera de la provincia, en la jornada de ayer informó que el joven identificado como Matías Lafuente lamentablemente falleció y su pareja todavía permanece en la Unidad de Terapia Intensiva y su estado de salud sigue siendo reservado.

Los efectivos de la Seccional 33º del barrio Alto Comedero están a cargo de las actuaciones complementarias y el fiscal habilitado en la feria judicial, del Ministerio Público de la Acusación, aguarda los informes forenses del Departamento de Criminalística, para establecer las causas del siniestro y poder calificar el lamentable hecho.