Cronograma de pago

Sueldos para estatales

El cronograma se extenderá entre el 2 y 5 de febrero.

Martes, 27 de enero de 2026 00:00

La Tesorería de la Provincia informó que el cronograma de pago de los sueldos de enero a los trabajadores de la administración pública iniciará el próximo lunes y se extenderá hasta el jueves 5/2.

El lunes se acreditarán los sueldos de los veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

El martes 3/2, de los agentes de Administración Central, Municipios, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano; el miércoles 4/2, Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, y el jueves 5/2 los de los organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios.

Talleres para chicas/os

En el Centro de Innovación Educativa, en Ciudad Cultural, continua el programa "Expedición Verano: Arte en la Era Digital", que ofrece distintos talleres para chicas/os de 6 a 12 años, totalmente gratuitos.

Hoy y mañana continuará el de Minilab para chicas/as de 6 a 8 años, de 9.30 a 11.30.

También el de "Experiencias en el lab" para los de 9 a 12 años, que seguirá hasta el jueves inclusive, de 9.30 a 11.30.

Se solicitó a los asistentes llegar unos minutos antes para realizar el registro de asistencia, y así comenzar la actividad en horario. Se reiteró que los cupos son limitados.

 

