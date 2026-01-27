Comenzó la Jujuy Global Gam Jam, con más de 160 inscriptos

Con una destacada convocatoria, ayer dio inicio la Jujuy Global Game Jam 2026, un evento impulsado por la Dirección de Servicios Basados en el Conocimiento, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, que invita a la comunidad a sumergirse en el mundo del desarrollo de videojuegos y juegos de mesa, con el objetivo de crecer, conectar y desafiarse, priorizando la vivencia y el trabajo colaborativo.

La Game es la jam de videojuegos más grande del mundo, que se realiza de manera simultánea en cientos de sedes de más de cien países, conectando comunidades creativas a nivel global. Se trata de una experiencia intensiva en la que personas de distintas disciplinas se reúnen para diseñar y desarrollar un juego completo en un tiempo limitado, partiendo de una consigna común.

En este marco, la Jujuy Global Game Jam invita a desarrolladores, diseñadores, artistas, músicos, programadores y personas interesadas en el mundo del desarrollo, a crecer, conectar y desafiarse, priorizando el espíritu de vivencia y el trabajo colaborativo.

APERTURA | EL MINISTRO JUAN CARLOS ABUD Y LA DIRECTORA BELÉN CASTRO DIERON LA BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES.

En esta edición, se registraron más de 160 personas inscriptas, además de una gran convocatoria de público que se acercó a conocer el evento, reafirmando el crecimiento del ecosistema tecnológico, creativo y de la economía del conocimiento en Jujuy.

Durante la jornada inaugural se develó el tema central de esta edición, que será "Máscaras", concepto que servirá de disparador creativo para todos los proyectos que se desarrollarán a lo largo del evento.

A partir de ese momento comenzó la etapa de producción en la que, 1º, se conforman equipos interdisciplinarios; 2º, se desarrollan videojuegos o juegos de mesa desde cero; 3º, se trabaja de manera colaborativa durante varios días y 4º, al finalizar, los proyectos se presentan y comparten públicamente.

La experiencia pone el acento en la creatividad, el aprendizaje, la experimentación y el trabajo en equipo, promoviendo el intercambio de conocimientos y la construcción colectiva, más allá del resultado final.

La Jujuy Global Game Jam 2026 se desarrolla en modalidad presencial y virtual, con sede principal en el Nodo de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, integrando a la comunidad local a una experiencia creativa de alcance global y posicionando a Jujuy dentro del circuito internacional de innovación y desarrollo de videojuegos.

En el marco del inicio del evento, también se realizó una feria tecnológica con stands, actividades de empresas del sector, demostraciones, un torneo de e-sports y exhibiciones profesionales, que generaron una gran afluencia de público interesado en conocer de cerca esta iniciativa.

El próximo paso será el 4 de febrero en la Ciudad de las Artes, con la ceremonia de cierre y showcase, en la que se realizará la presentación pública de todos los videojuegos creados, junto con la entrega de certificados y reconocimientos.

Más alcance

Con el objetivo de ampliar la participación y fortalecer el alcance territorial, la Jujuy Global Game Jam 2026 contará, además de su sede principal, con sedes territoriales en El Carmen, San Pedro, Santa Clara y Libertador General San Martín, acercando la experiencia de la Game Jam a más participantes y promoviendo la inclusión, el desarrollo de talento local y la consolidación de comunidades creativas en el interior de la provincia. Estas sedes funcionarán como espacios de encuentro y trabajo colaborativo, donde los equipos podrán organizarse, desarrollar sus proyectos y participar activamente del evento.