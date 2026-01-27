17 brigadistas jujeños viajaron ayer a Chubut

17 brigadistas de Jujuy viajaron ayer para trabajar en los incendios forestales dentro del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, que ya afectó a más de 10 mil hectáreas de esa área protegida.

Las y los brigadistas jujeños que viajaron a Chubut en esta ocasión, son: Aldo Altamirano, Eduardo Cuba, Noemí Bejarano, Aylén Cari, Daniela Cruz, Delia Cuevas, Darío Domínguez, Soledad González, Miguel Malatine, Rodrigo Puca, Fabián Ramoa, Horacio Serrano, Jorge Heredia, Catriel Villegas, Paola Zamboni, Silvina Villa, Roxana León.

Este equipo trabajará durante 14 días en la provincia patagónica y luego será relevado por un nuevo grupo de brigadistas, que ya están trabajando para fortalecer las capacidades y estar listos al momento de viajar.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, despidió a los 17 brigadistas de incendios forestales de Jujuy que, junto a equipos de Salta, Tucumán y Catamarca, trabajarán en la zona de Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces. Álvarez destacó la vocación de servicio de este equipo de trabajo y agradeció el apoyo que van a brindar en la Patagonia.