Talleres debe barajar y dar de nuevo

Llegó el pitazo final, en el fondo el plantel de Tucumán Central festejaba con su gente que llegó desde el Jardín de la República para acompañarlos y de frente la otra cara, el llanto y dolor de la eliminación. "Todos estábamos detrás de esta ilusión, pero tenemos que reponernos rápido de esto y mirar para adelante", apuntó Nazareno Godoy.

Fue el último en salir del vestuario de un "Plinio Zabala" que solamente se escuchaban murmullos, y sin ánimos de mucho diálogo, el técnico del "expreso" manifestó: "Me parece que no hay mucho por analizar, es un momento medio complicado porque se hizo todo, se hizo todo para ganar, el único análisis rápido que puedo hacer es que nos perjudicó mucho el primer partido, el que jugamos en Tucumán, hoy, por el domingo, hicimos lo que teníamos que hacer, nos faltó un poquito, un gol más, o el descuido en el gol de ellos, pero es complicado analizar las cosas en estos momentos porque hay muchas cosas emotivas en contra, después el tema de los penales, todos sabemos como son los penales".

Godoy ponderó que "se hizo un gran trabajo, se hizo una campaña bárbara, pero esto no alcanza, porque en un club importante como Talleres el único objetivo que sirve es el ascenso al margen que nuestro trabajo, los jugadores, dirigentes, todos en conjunto fue muy bueno, pero queda este sabor horrible de no poder conseguir el objetivo principal que es lo que vinimos a buscar todos".

Consultado sobre lo que le dijo a sus dirigidos, el entrenador remarcó: "Las palabras están de mas porque estamos muy dolidos con lo que paso, teníamos una confianza enorme que lo íbamos a ganar en la cancha sin llegar a los penales, es complicado para una persona en este momento cuando sos hincha de Talleres, cuando sos el entrenador, el jugador, el dirigente, es complicado porque sabemos y tenemos muy presente que no nos teníamos que haber ido, que quedamos afuera con un equipo que hizo menos que nosotros para llegar hasta aquí y eso duele", subrayó.

Por último, agradeció "a la gente que se bancó hasta último momento y concurrió en gran medida, en gran número, a los dirigentes, principalmente a los jugadores que se brindaron el todo por el todo, solamente tengo palabras de agradecimiento, pero muy triste", finalizó. (Gentileza: Sergio Velázquez - País Deportivo).