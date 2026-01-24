21°
24 de Enero,  Jujuy, Argentina
carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL
Detuvieron a un joven narco
provincia de San Luis
San Pedro
El Carmen
Barrio San Pedrito

Amenazaba a transeúntes

Al violento sujeto le secuestraron un cuchillo de 30 de centímetros.

Sabado, 24 de enero de 2026 00:00

Efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM 3) de la Unidad Regional 1 detuvieron a un hombre de 32 años, que portando un arma blanca amenazaba a los transeúntes.

El hecho se registró la tarde del jueves pasado alrededor de las 19.30, en la intersección de las calles Tiraxi y Posta de Hornillos, del barrio San Pedrito de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos policiales fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 sobre un hombre que provocaba disturbios en la vía pública, muy cerca de una feria.

Los efectivos del Grupo Especial Motorizado lograron divisar al protagonista, quien, ante la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue detenido inmediatamente.

Al realizar el palpado de seguridad, los uniformados descubrieron que el individuo ocultaba entre sus prendas, a la altura de la cintura, un cuchillo tipo carnicero de unos 30 centímetros de largo. Ante el peligro inminente para los transeúntes, fue reducido.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control de turno, su inmediata detención.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que el inculpado de 32 años, tiene domicilio en el barrio Coronel Aria de la capital jujeña y quedó alojado en las celdas de la Subcomisaría del barrio San Francisco de Álava, acusado de amenazas coactivas con el uso de arma blanca y disturbios en la vía pública.

Según el relato de los transeúntes, el hombre que se mostraba muy violento, amenazó en reiteradas oportunidades a las personas que caminaban por las inmediaciones.

 

