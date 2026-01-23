Violentaron la puerta de una camioneta y robaron

Una mujer domiciliada en el barrio Alto Comedero de la capital provincial denunció en la Seccional 33° que sospechosos violentaron su auto y se llevaron pertenencias. Además, un hombre que había dejado estacionada su camioneta, le aseguró que minutos antes había sido víctima del mismo delito.

El ilícito sucedió días pasados por la tarde, cuando la damnificada llegó a bordo de una camioneta utilitaria Renault Kangoo a las inmediaciones de una feria ubicada en la avenida Undiano casi calle Comodoro De La colina, en el mencionado sector barrial capitalino.

En esas circunstancias, alrededor de las 19 la conductora estacionó en las inmediaciones de una feria y se bajó junto a su hijo pequeño. Además, aseguró todas las puertas del rodado para luego dirigirse hasta un comercio cercano.

Tras aproximadamente una hora, la denunciante regresó a vehículo para retirarse del lugar y se encontró con una desagradable sorpresa.

Así fue cómo observó que una de las puertas de la Renault fue forzada para poder abrirla y robar un teléfono celular con su correspondiente cargador y un par de zapatillas, tras lo cual se dieron a la fuga.

También, mientras la mujer verificaba los elementos que le fueron sustraídos, se acercó un hombre que notó lo que acababa de ocurrir. Fue entonces que le mencionó a la damnificada que a él también le habían rodado distintos elementos de su camioneta Ford Ecosport.

Minutos más tarde ambas víctimas preguntaron a los vecinos de las cercanías acerca de si habían visto el accionar de los sospechosos, aunque contestaron no haber sido testigos de los ilícitos cometidos.

Por último, la mujer se acercó a la Seccional 33° para realizar la denuncia aportando las características de las pertenencias que le robaron del interior de la camioneta Renault Kangoo.