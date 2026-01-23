Robaron la moto del patio de una vivienda

Un vecino de la ciudad de San Pedro denunció en la Brigada de Investigaciones local que sospechosos le robaron la moto que tenía dentro de su casa. Los inculpados aprovecharon que la víctima no se encontraba en el domicilio y violentaron el candado del portón de ingreso.

El ilícito fue detectado días pasados, cuando por la noche el damnificado regresó a su vivienda del barrio Libertad de la menciona ciudad, luego de ausentarse durante el lapso de una semana.

En esas circunstancias, el joven lo primero que notó fue que el candado de seguridad del portón de ingreso estaba violentado.

Ante la desesperación el denunciante ingresó rápidamente y pudo constatar que los sospechosos que irrumpieron en la casa se llevaron una moto Guerrero Trip de 110 cc. de cilindrada para luego darse a la fuga. El rodado, se encontraba en el sector del patio del domicilio sin estar asegurada.

Finalmente, la víctima se acercó a la Brigada de Investigaciones de San Pedro para denunciar lo sucedido. Tras esto, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores a la propiedad.