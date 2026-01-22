Una mujer en grave estado tras protagonizar un siniestro

Una mujer de 38 años se encuentra internada en grave estado, luego de haber protagonizado un siniestro vial, cuando circulaba a bordo de una motocicleta.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el martes pasado en horas de la mañana, en un tramo de la ruta provincial Nº 84, en la localidad de Yuto.

En esas circunstancias, los efectivos de la Seccional 22º fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 sobre el hallazgo de una mujer tendida en la cinta asfáltica y una vez presentes en el lugar, solicitaron la inmediata intervención del personal del Same.

Los paramédicos que examinaron a la mujer, notaron que estaba en estado de inconciencia, con heridas visibles en la cabeza y en distintas partes del cuerpo.

A los pocos metros, los efectivos hallaron una motocicleta marca Honda Wave de 110 cc de cilindradas, en la que circulaba a bordo la mujer antes de producirse el siniestro.

La víctima de 38 años fue trasladada en primera instancia a la guarda del hospital local de Yuto y debido a la gravedad de las heridas, fue derivada de urgencia al hospital "Oscar Orías" de Libertador General San Martín, donde quedó alojada en la sala de cuidados intensivos, con el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal grave con pérdida de conocimiento y traumatismos varios, en distintas partes del cuerpo.

Por otra parte se supo que los efectivos del Departamento de Criminalística realizaron la pericias de rigor, para tratar de establecer las causas en que ocurrió el siniestro vial, como así también si hubo participación o no de otro vehículo, que podría haber provocado que la motociclista perdiera el control.

Los efectivos de la Seccional 22º de Yuto quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.