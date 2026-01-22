Padre de familia reclama a la Justicia regresar a su casa

Un vecino de la capital provincial, padre de tres hijos, se acercó a la redacción de El Tribuno de Jujuy para denunciar una situación que lo involucra no sólo a él sino a la madre de sus pequeños. En el contexto de la tenencia de los menores y en la posibilidad de volver a vivir en la casa en la cual el padre de familia tenía su taller de herrería.

"Lo que pido es que me devuelvan el lugar de mis hijos, es de ellos. Para que estén más cómodos, que se puedan mover, estar ahí tranquilos. Quiero que se respeten los derechos de mis hijos. Que ellos vuelvan a su hogar y quieren volver conmigo", aseguró Héctor Farfán. El hombre se refirió al inmueble ubicado en el Asentamiento Obrero, en el barrio Campo Verde de la capital jujeña.

En la mencionada propiedad, el denunciante convivió con la madre de sus tres hijos hasta que se separaron y la mujer se fue a al domicilio de sus padres. Sin embargo, en enero de 2024 se hizo efectiva la orden de desarraigo solicitada por la expareja. A partir de ese momento el entrevistado debió retirarse de la vivienda de manera inmediata y se mudó a la casa de sus progenitores en el barrio Belgrano, mientras los niños quedaron en resguardo de la madre.

"Me voy teniendo mucho trabajo incompleto que entregar", aseguró Farfán en referencia a su labor como herrero en la casa mencionada. Por lo tanto, sus herramientas y materiales quedaron en la vivienda del Asentamiento Obrero. "Ella va, se instala con los chicos y les empiezo a pasar la cuota alimentaria. Después en julio del año pasado ella ejerce violencia sobre mis hijos. Tenía el cuidado personal de siete días cada uno, así que yo me los llevaba una semana".

Sin embargo, ocurrieron situaciones de violencia en perjuicio de los mismos. De acuerdo a la documentación que accedió este medio de comunicación, los tres niños manifestaron en una audiencia desarrollada el 15 de enero de 2025 que no quieren regresar con su madre. "Prefieren vivir con el padre, manifiestan que no la quieren ver a la madre", según se desprende del escrito.

Además, más adelante se detalla una situación vivida por el niño de 9 años en la cual "manifiesta que la madre le pegó con un cable y lo metió en el agua fría". Por otro lado, el mayor de los hermanos, que hoy en día tiene 12 años aseguró que "su madre le pegó con un cable y le pedía que se haga cargo de sus hermanos menores porque se iba de fiesta, por lo que si no lo iban a mandar a un orfanato".

Tras estas declaraciones, el Juzgado en Feria a mediados de enero de 2025, bajo autorización de la defensora oficial resolvió que los tres menores continúen con su padre. Ese mismo día "los chicos estaban muy asustados. 'No papá, pero va a estar la mamá y nos va a llevar', dijeron los chicos".

Luego de casi un año, el pasado 12 de diciembre desde la Oficina de Protección de Derechos "Santa Cecilia" se destacó el resguardo de los niños de 12, 9 y 5 años a Farfán hasta la finalización de los trámites legales correspondientes. Por eso, los menores aún viven con él en el domicilio de la familia de Farfán en el barrio Belgrano.

Esta situación se da en el contexto de violencia hacia los niños de acuerdo a la denuncia presentada en enero de 2025 por el entrevistado. "Mi hijo me llamó 'papá, la mamá nos está pegando con mangueras, con cables'. 'Bueno mi hijito, ya voy a buscarlos', le dije. Antes me fui a la comisaría de Campo Verde (Seccional 50°) a hacer la denuncia o que ellos me acompañen. Voy ahí, casi una hora esperando. Me llama de nuevo mi hijo, 'papá, ya nos escapamos estamos a tres cuadras'. Salí volando, los fui a buscar", repasó el hombre durante el diálogo con este diario.

Además, el 22 de diciembre último en el expediente caratulado "Protección de personas/violencia familiar. Farfán, Héctor Javier c/ Sánchez, Dalma Natalia" desde el Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género N° 1 se ordenó a "Sánchez, Dalma Natalia que deberá hacer cesar cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual económico-patrimonial y/o simbólica", en contra de Farfán.

Tras esta última disposición, Héctor Farfán se encuentra a la espera de poder retornar a su casa en el Asentamiento Obrero, no solo para convivir con sus tres hijos como lo hizo durante algunos años, sino también para poder trabajar con las herramientas que quedaron allí.