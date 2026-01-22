Detuvieron a un ladrón

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR 1, detuvo a un hombre de 41 años, quien había protagonizado un robo en los puestos comerciales de la avenida El Éxodo del barrio Gorriti.

El hecho se registró la madrugada del miércoles, cuando los efectivos realizaban recorridos preventivos y escucharan los pedidos de auxilio de una joven empleada que estaba siendo víctima de un robo.

Según se pudo establecer, el sujeto descendió de un vehículo de transporte para sustraer dinero y un teléfono celular de alta gama, forcejeando con la víctima hasta ser increpado por transeúntes.

Al advertir la presencia del personal policial, el malviviente intentó huir, pero fue reducido tras la voz de alto.

Debido a que el demorado presentaba una herida en la cabeza producto de la escaramuza previa con civiles, los efectivos coordinaron de inmediato la asistencia del Same para garantizar su atención médica antes del traslado.

El sujeto quedó alojado en la Seccional 2º, donde fue puesto a disposición de la Justicia y la damnificada se hizo presente en la dependencia para radicar la denuncia.