Encontraron sin vida a un camionero en su vehículo

Un camionero de 46 años fue encontrado sin vida en la cabina de su vehículo estacionado en la banquina de la ruta provincial N° 43, a metros de cruce con la ruta nacional N° 34, a la altura de la localidad de Los Lapachos. El rodado no tenía rastros de haber sufrido un incidente vial. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial para practicarle la autopsia que va a permitir conocer las causales del deceso.

Eran cerca de las 9.30 de ayer cuando un camión marca Volkswagen de color blanco estaba estacionado a un costado de la cinta asfáltica de la ruta 43, sin indicios de haber sufrido algún tipo de percance. Sin embargo, en su interior se encontraba su único ocupante, un hombre desvanecido.

No obstante, la novedad no se supo hasta las primeras horas de ayer cuando una persona que conocía al fallecido salió a la ruta a buscarlo. Es que el trabajador del volante luego de repartir bolsas de harina, debía regresar a la ciudad de Perico el lunes a la noche.

Pero ya entrado el martes, el conductor no aparecía. Esta situación alertó a la persona que lo buscó por el tramo que debía recorrer para llegar al destino que nunca arribó. Así fue cómo se topó con el camión, al cual reconoció de inmediato. El vehículo de carga estaba en la ruta provincial N° 43, en cercanías de la localidad de Los Lapachos.

Fue entonces que el hombre se bajó para verificar la situación y constató que el conductor no reaccionaba. A partir de ese momento, en medio de la desesperación, se comunicó con el Sistema 911, que envió hasta el lugar a una comisión policial y a una ambulancia del Same.

De acuerdo a la información policial, alrededor de las 9.30 los profesionales médicos verificaron el estado del conductor, quien no tenía signos vitales. Mientras, Seguridad Vial cortó el tránsito en el tramo donde se realizaban los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto por el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público dela Acusación (MPA).

Ante esta situación fue necesaria la presencia del personal de Criminalística para las tareas de rigor que permitan conocer las causales del fallecimiento del hombre de 46 años, quien manejaba con rumbo a la ciudad de Perico.

Según la hipótesis que gira en torno al hecho, el conductor se habría descompensado y para evitar un siniestro vial alcanzó a reducir la velocidad del camión para luego estacionarlo en la banquina. Tras esto, se dio el fatal desenlace. Además, el vehículo de transporte no tenía signos de haber sufrido un siniestro vial, lo que abona a la teoría de una muerte por causales ajenas a la conducción.

Los trabajos de los peritos se extendieron hasta el mediodía, por disposición del MPA. Luego de esta labor, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial en el barrio Alto Comedero, en la capital jujeña. Allí, en los próximos días se le va a practicar la autopsia para conocer las causales de muerte del camionero.