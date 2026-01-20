20°
Perico
Artistas locales
regional
boleto
Barrio Malvinas
Yacón
San Francisco de Alava
deporte social
Bomberos y Defensa Civil
barrio coronel arias
PERICO

Recuperan motovehículo con pedido de secuestro

Fue aprehendido el conductor del rodado, un menor de edad.

Martes, 20 de enero de 2026 00:00
ESQUINA | SAN MARTÍN E YRIGOYEN, DONDE SE RECUPERÓ LA MOTO.

Agentes policiales en la ciudad de Perico recuperaron una moto que tenía pedido de captura por robo y detuvieron al conductor, un menor de edad. El rodado era solicitado desde la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero.

El ilícito fue advertido días pasados por la noche, en momentos que los uniformados realizaban controles de rutina en la esquina de la avenida San Martín y la calle Hipólito Yrigoyen, de la ciudad comercial. En esas circunstancias, alrededor de las 20.45 los efectivos detuvieron el desplazamiento de una moto Yamaha Crypton de 110 cc de cilindrada.

Lo primero que notaron fue que el motociclista circulaba sin la llave de contacto colocada, situación que despertó sospechas en los uniformados. Por eso, en la continuidad de la inspección se pudo saber que el conductor era un menor de edad, quien no tenía en su poder la documentación del rodado.

A raíz de esto, se consultó en la base de datos del Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), la cual arrojó que la moto Yamaha tenía pedido de captura solicitado por la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero. Tras comprobar la ilegalidad, los efectivos secuestraron el vehículo y trasladaron al motociclista a la Seccional 21° para que quede alojado.

 

