Desbaratan cuatro búnkeres de venta de estupefacientes

Efectivos policiales detuvieron a seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, y secuestraron 65 dosis de pasta base para la venta, además de fracciones de marihuana en domicilios de la capital jujeña y la ciudad de Perico. También se incautó dinero y teléfonos celulares que serán peritados para continuar con las investigaciones relacionadas a narcomenudeo en los barrios jujeños.

Los operativos que se desarrollaron entre los días 14 y 17 de este mes lograron desbaratar cuatro búnkeres de droga que operaban en los barrios capitalinos de Campo Verde y Alto Comedero, y en los barrios periqueños de San Miguel y Parque el Retorno.

En los procedimientos que tuvieron como escenarios las viviendas de los mencionados puntos de las dos ciudades, se halló el total de 65 envoltorios de pasta base listos para la venta, un envoltorio mediano de 5,9 gramos de la misma sustancia, además de fracciones de marihuana y cigarrillos de armado casero. Para este resultado fue necesaria la participación de la Dirección General de Narcotráfico junto al Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop) de la fuerza provincial.

Por otra parte fueron detenidas seis personas, cuatro mujeres y dos varones, de edades que oscilan entre los 20 y 29 años, quienes se encontraban en los inmuebles inspeccionados.

Con respecto a uno de los allanamientos realizados, en una de las casas el rápido accionar policial imposibilitó que los detenidos descarten las dosis de pasta base a través de las cañerías. Además, de acuerdo a las investigaciones realizadas, las ventas de estupefacientes eran realizadas en lugares públicos como plazas o circulando en motos, es decir, deliverys de drogas.

También los agentes policiales encontraron y secuestraron sumas de dinero en pesos argentinos y bolivianos, teléfonos celulares y motovehículos. Mientras que para el fraccionamiento de las sustancias se incautaron elementos de corte, picadores y recortes de polietileno, que permitían armar las dosis para la venta.

Finalmente, los seis detenidos fueron alojados en distintas dependencias para quedar a disposición de la Justicia provincial, mientras que los dispositivos electrónicos quedaron en manos de la Unidad Fiscal con competencia en Narcomenudeo para la continuidad de las tareas investigativas.