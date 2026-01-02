Pareja fue detenida durante un patrullaje

Detuvieron a una pareja que intentó fugarse ante la presencia de efectivos policiales y que tenía una bicicleta, que no pudieron justificar, a la cual le habían amarrado un palo con un arma blanca.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 5.10 en la intersección de las calles Las Heras y Gorriti del homónimo barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos del Grupo Especial Motorizados de la Unidad Regional 1 realizaba recorridos preventivos, cuando observaron a una pareja que caminaban con una bicicleta.

Los inculpados, por su parte, al percatarse de la presencia policial optaron por abandonar el rodado y emprender la fuga en diferentes direcciones. Sin embargo, la mujer fue detenida a los pocos metros y su cómplice, en inmediaciones de la plaza de Los Inmigrantes.

Los efectivos se entrevistaron con los protagonistas, quienes dieron distintas versiones y no supieron justificar la procedencia de la bicicleta, la cual tenía atado a su cuadro un palo con un arma blanca.

Además, al ingresar los datos del hombre al Centro de Información y Análisis Criminal, cayeron en cuenta que registraba una condena de ejecución condicional.

Posteriormente la bicicleta fue secuestrada y la pareja de inculpados trasladada a la Seccional 2°, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.