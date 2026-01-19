Buscan a Tiziana Solange Flores

Buscan dar con el paradero de Tiziana Solange Flores de tan solo 14 años de edad con domicilio en la ciudad de Perico.

La niña falta desde ayer de su domicilio.

Ella es de contextura robusta, tez morocha y cabello negro largo y lacio. Tiene un piercing en la nariz.

No hay datos sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de ser vista por última vez.

Cualquier información sobre su paradero llamar al 911 o concurrir a la Seccional más cercana. O comunicarse a los celulares 3886828607 o al 3886860239.