Dos jóvenes fallecieron tras un violento choque de motos

Dos jóvenes fallecieron luego de un violento impacto entre dos motocicletas, y dos mujeres se encuentran en grave estado de salud, internadas en la sala de cuidados intensivos del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, alrededor de las 4.30, en un tramo de la ruta provincial Nº 61, a la altura del sector conocido como "Finca Parra" de la localidad de Aguas Calientes.

En esas circunstancias, una pareja circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda de 150 cc de cilindradas y por causas que se tratan de establecer, impactó de frente contra una motocicleta marca Honda tipo Cross, donde también iba a bordo una pareja.

A raíz del violento impacto los conductores salieron despedidos y golpearon pesadamente la cabeza contra el suelo, produciéndose lamentablemente el deceso de ambos, casi de forma instantánea.

Los efectivos de la Subcomisaría de la localidad de Aguas Calientes fueron alertados sobre el hecho, a través del sistema de emergencia 911 y una vez que se hicieron presentes en el lugar, solicitaron la inmediata intervención del personal del Same, quienes trasladaron de urgencia a las dos mujeres al hospital cabecera de la provincia, donde quedaron alojadas en la sala de cuidados intensivos.

En el lugar también trabajaron los efectivos de Seguridad Vial, quienes se encargaron de reordenar el tránsito vehicular, mientras que el personal del Departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para tratar de establecer las causas en que se produjo en violento choque.

El médico policial constató que los jóvenes fallecieron a raíz de un traumatismo encéfalo craneal grave y los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico, para las pericias de rigor.

Por disposición del representante fiscal habilitado en la feria judicial del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal policial de la localidad de Aguas Calientes.